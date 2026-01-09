Ο ΠΑΟΚ κατέθεσε επίσημη πρόταση ύψους 3 εκατ. ευρώ στη Ζενίτ για τον Βάνια Ντρκούσιτς, σύμφωνα με ρωσικό δημοσίευμα, με το ποσό να μην καλύπτει τις απαιτήσεις των Ρώσων.

Ο Βάνια Ντρκούσιτς παραμένει στο επίκεντρο του μεταγραφικού σχεδιασμού του ΠΑΟΚ, με τα τελευταία δημοσιεύματα από τη Ρωσία (και όχι μόνο…) να ανεβάζουν ακόμη περισσότερο το θερμόμετρο γύρω από την υπόθεσή του.

Ο «Δικέφαλος», σύμφωνα με τη ρωσική ιστοσελίδα «Sport Express», έχει προχωρήσει σε επίσημη πρόταση ύψους 3 εκατομμυρίων ευρώ προς τη Ζενίτ, επιβεβαιώνοντας με πράξεις – όπως από την πρώτη στιγμή έχει αναφέρει το Gazzetta– ότι ο Σλοβένος στόπερ αποτελεί βασικό στόχο για την ενίσχυση της αμυντικής γραμμής.

Το ποσό αυτό, ωστόσο, δεν φαίνεται να ικανοποιεί – τουλάχιστον σε αυτή τη φάση – τις οικονομικές απαιτήσεις της Ζενίτ, η οποία εξακολουθεί να ζητά μεγαλύτερο αντίτιμο για την παραχώρηση του ποδοσφαιριστή, έχοντας στα χέρια της συμβόλαιο έως το 2029 και διατηρώντας ισχυρή διαπραγματευτική θέση.

Οι πληροφορίες του Gazzetta αναφέρουν ότι ο ΠΑΟΚ εκτός από τα τρία εκατομμύρια προσφέρει και ένα εκατομμύριο σε μορφή μπόνους, ωστόσο δεν έχει καταφέρει να «κλειδώσει» τη συμφωνία.

Παρά το «όχι» των Ρώσων, το δεδομένο που προκύπτει είναι ένα: ο Ντρκούσιτς απασχολεί σοβαρά και συγκεκριμένα τον ΠΑΟΚ. Η υπόθεση έχει περάσει από το στάδιο της διερεύνησης σε εκείνο της τελικής διαπραγμάτευσης και πλέον απαιτούνται λεπτοί χειρισμοί, υπομονή και σωστό timing για να διαπιστωθεί αν μπορεί να γεφυρωθεί η διαφορά ανάμεσα στις δύο πλευρές.

Το επόμενο διάστημα αναμένεται κρίσιμο, καθώς θα δείξει αν η Ζενίτ θα κατεβάσει τις απαιτήσεις της ή αν ο ΠΑΟΚ θα επιλέξει να ανεβάσει την πρόταση του, σε μια μεταγραφή που – εδώ και μέρες – αποτελεί ξεκάθαρα μία από τις πιο «ζεστές» υποθέσεις του χειμώνα για τον Δικέφαλο.