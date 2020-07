Πήρε το πρωτάθλημα στην Premier League, έζησε πολλά στη Λίβερπουλ, όμως πλέον ήρθε η ώρα του αποχαιρετισμού στους «κόκκινους» και του αποχωρισμού από τον κολλητό του, Μοχάμεντ Σαλάχ.

Ο Ντέγιαν Λόβρεν φέρεται να βρίσκεται πολύ κοντά στη μετακίνησή του στη Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης, η οποία πληρώνει 14 εκατομμύρια ευρώ για τον 31χρονο αμυντικό που δεν κατάφερνε να βρεθεί στα βασικά πλάνα του Γιούργκεν Κλοπ στο «Άνφιλντ».

Στους φετινούς Πρωταθλητές Αγγλίας, δεν θα ξεχάσουν ποτέ εκείνο το γκολ απέναντι στην Ντόρτμουντ στο φινάλε του επαναληπτικού για το Europa League, το 2016, στην πορεία μέχρι και τον μεγάλο τελικό τους πρώτους μήνες της θητείας του Kloppo στον πάγκο...

