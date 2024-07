Ο Εθνικός Άχνας ανακοίνωσε την απόκτηση του Μπρένο ντε Αλμέιδα Μέγιο Σαντάνα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Breno de Almeida Mello Santana Is Blue

Welcome to the family Breno!

#thebelievers #ethnikosachnasfc