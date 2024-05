Στην Κύπρο για τις τελικές επαφές με Ομόνοια ο Εβάντρο Κόστα

Σύμφωνα με πληροφορίες του Gazzetta Cyprus, «υπάρχει καπνός» μεταξύ της Ομόνοιας και του Βραζιλιάνου εξτρέμ, Εβάντρο Κόστα, ο οποίος μάλιστα βρίσκεται στην Κύπρο για να έχει τις τελικές επαφές με τους «πράσινους».

Για τα καλά στο στόχαστρο της Ομόνοιας φέρεται να βρίσκεται ο Εβάντρο Κόστα. Ο Βραζιλιάνος εξτρέμ που είναι ελεύθερος αυτό το διάστημα, αρέσει στους ανθρώπους των «πρασίνων» και σύμφωνα με πληροφορίες του Gazzetta Cyprus, βρίσκεται στην Κύπρο, ούτως ώστε να συζητήσει από κοντά με τους αρμόδιους το ενδεχόμενο συνεργασίας.

Το Who is who