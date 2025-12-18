AEK για το... simply the best!

Η ΑΕΚ σπάει τα ευρωπαϊκά της ρεκόρ και υποδέχεται την Κραϊόβα, με στόχο τη νίκη που θα τη φέρει απευθείας στους «16» του Conference League. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε πριν την τελευταία αγωνιστική της League Phase.

Η ΑΕΚ πέτυχε μεγάλη ανατροπή στην Τουρκία την προηγούμενη εβδομάδα και υποδέχεται τώρα την Κραϊόβα, έχοντας την ευκαιρία να τερματίσει στην 8άδα και να πάρει απευθείας την πρόκριση στους «16» του Conference League.

Η Ένωση έχει κάνει ήδη ρεκόρ συγκομιδής βαθμών (10) σε φάση ομίλων στην Ευρώπη, ενώ ψάχνει 3 διαδοχικές νίκες για πρώτη φορά στην ιστορία της! Φέτος, άλλωστε, πέτυχε και την πρώτη εντός έδρας νίκη της σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις εδώ και 20 ματς (εξαιρουμένων των προκριματικών). Ο άσος προσφέρεται στο 1.41.

Θα αντιμετωπίσει, εξάλλου, μία ομάδα που ποτέ στην ιστορία της δεν έχει πετύχει διαδοχικές νίκες στην Ευρώπη (με εξαίρεση προκριματικές φάσεις). Οι φιλοξενούμενοι, πάντως, δεν έχουν δεχθεί ακόμα γκολ στο πρώτο ημίχρονο των αγώνων τους στη διοργάνωση, με την ισοπαλία στο ημίχρονο να τιμάται στο 2.25. Τέλος, ο Κοϊτά ήταν εντυπωσιακός την προηγούμενη εβδομάδα και έχει φτάσει ήδη τα 3 γκολ στο φετινό Conference League. Ο τελευταίος παίκτης της ΑΕΚ με περισσότερα γκολ σε μία σεζόν στην Ευρώπη ήταν ο Βασίλης Τσιάρτας, που το 2001-02 είχε φτάσει τα 5 γκολ. Στο 3.30 η επιλογή να βρει ξανά δίχτυα οποιαδήποτε στιγμή ο Κοϊτά.

Η ΑΕΚ Λάρνακας συνεχίζει την αήττητη πορεία της φέτος στο Conference League. Αυτό το σερί των 5 αγώνων χωρίς ήττα είναι και το κορυφαίο στην ιστορία της. Έχει δεχθεί, μάλιστα, μόλις 1 τέρμα μέχρι τώρα, έχοντας την κορυφαία άμυνα στη διοργάνωση. Θα κερδίσει και τη Σκεντίγια; Στο 1.49 βρίσκουμε τον άσο.

Το αήττητο σερί της Ομόνοιας έχει φτάσει στα 4 παιχνίδια στο Conference League και κόντρα στη Ράκοβ ψάχνει την 3η διαδοχική της νίκη, κάτι που πέτυχε για τελευταία φορά στην Ευρώπη τη σεζόν 1984-85. Θα τα καταφέρει; Στο 2.40 ο άσος.

Από 4 σερί εντός έδρας νίκες προέρχεται η Μάιντς στην Ευρώπη. Στην ιστορία της, μάλιστα, έχει χάσει μόλις 1 φορά εντός έδρας (0-2 από τη Σεβίλλη το 2005). Θα διευρύνει το εξαιρετικό σερί κόντρα στη Σάμσουνσπορ; Ο άσος προσφέρεται στο 1.55.

Η Άλκμααρ έχει χάσει μόλις 2 από τα 28 τελευταία εντός έδρας παιχνίδια της στην Ευρώπη, κερδίζοντας τα 8 από τα 9 πιο πρόσφατα από αυτά. Την ίδια στιγμή, η Γιαγκελόνια δεν κερδίζει για 4 διαδοχικές εξόδους στο Conference League. Βρίσκουμε τον άσο στο 1.51.

Μόλις 1 ήττα έχει υποστεί η Σαχτάρ στα 13 φετινά ευρωπαϊκά της παιχνίδια, κερδίζοντας και τα 3 πιο πρόσφατα στη σειρά. Αυτό το σερί είναι και το κορυφαίο της από τη σεζόν 2016-17. Θα το διευρύνει κόντρα στη Ριέκα; Ο άσος πληρώνει 1.80.

Η Λεχ Πόζναν έχει βρει δίχτυα σε κάθε ένα από τα 20 τελευταία ευρωπαϊκά της παιχνίδια. Στο Conference League, όμως, φέτος δεν δέχθηκε γκολ μόνο σε 1 ματς. Το G/G με τη Σίγκμα Όλομουτς προσφέρεται στο 1.90.

Η Σπάρτα Πράγας προέρχεται από διαδοχικές νίκες στο Conference League και ψάχνει την 3η σερί για πρώτη φορά στην Ευρώπη από τη σεζόν 2016-17. Θα τα καταφέρει κόντρα στην Αμπερντίν, που δεν κερδίσει για 13 συνεχόμενες εξόδους στην Ευρώπη, σερί που είναι το χειρότερο στην ιστορία της; Βρίσκουμε τον άσο στο 1.17.

Η Σλόβαν Μπρατισλάβας έχασε τα 15 από τα 16 προηγούμενα ευρωπαϊκά της παιχνίδια (εξαιρουμένων των προκριματικών). Την ίδια στιγμή, η Χέκεν ψάχνει ακόμα την πρώτη της νίκη στην Ευρώπη (από φάση ομίλων και μετά) σε 13 παιχνίδια. Θα δούμε τα σερί τους να συνεχίζονται; Η ισοπαλία προσφέρεται σε απόδοση 3.40.

Μόλις 1 ήττα έχει υποστεί η Νόα στο φετινό Conference League, με τα δύο εκτός έδρας παιχνίδια της να λήγουν με σκορ 1-1. Θα συνεχιστεί το σερί των ισοπαλιών και με αντίπαλο την Ντιναμό Κιέβου; Στο 3.25 η ισοπαλία. Από εκεί και πέρα, ο Μουλαχουσεΐνοβιτς έχει σκοράρει σε όλα τα παιχνίδια της Νόα στη διοργάνωση μέχρι τώρα. Το να σκοράρει και πάλι οποιαδήποτε στιγμή ο Μουλαχουσεΐνοβιτς πληρώνει 3.25.

Η Χάμρουν Σπάρτανς έχει χάσει τα 9 από τα 10 προηγούμενα εκτός έδρας παιχνίδια της στην Ευρώπη, εξαιρουμένων των προκριματικών, σκοράροντας μόλις 1 γκολ σε αυτό το σερί. Θα το εκμεταλλευτεί η Σάμροκ Ρόβερς, για να φτάσει στη νίκη; Στο 1.75 ο άσος.

