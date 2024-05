Το «σίριαλ» γύρω από το πρόσωπο του Ζεφτέ Βιτάλ δείχνει να τελειώνει, με τον Βραζιλιάνο ακραίο μπακ να κάνει βαλίτσες για την Σκωτία και τους Ρέιντζερς.

Όλα τα δημοσιεύματα των τελευταίων ημερών, υπογράμμιζαν την αποχώρηση του Ζεφτέ τόσο από την Φλουμινένσε όσο και από τον ΑΠΟΕΛ, κάτι που δείχνει να επαληθεύεται. Είναι γνωστό το ενδιαφέρον της Ρέιντζερς για τον Βραζιλιάνο από την χειμερινή μεταγραφική περίοδο, ωστόσο δεν είχε ολοκληρωθεί καμία κίνηση μέχρι τώρα. Με δημοσίευσή του στην πλατφόρμα X ο γνωστός δημοσιογράφος Fabrizio Romano αναφέρει ότι ο Ζεφτέ επρόκειτο να περάσει ιατρικές εξετάσεις και στη συνέχεια να υπογράψει για την ομάδα των Ρέιντζερς, δίνοντας τέλος στις υποθέσεις γύρω από το όνομά του.

🔵🚨 Rangers are set to complete deal to sign Brazilian LB Jefté, confirmed and here we go!



🇧🇷 Understand Jefté is on his way to complete the medical tests and sign the contract as new Rangers player.



As revealed in January, Scottish side prepared it all for the summer window. pic.twitter.com/VJxZdESwr1