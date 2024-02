Ο Άρης Λεμεσού ευχαριστεί τον Αλεξέι Σπιλέφσκι για τα δύο χρόνια προσφοράς του στον σύλλογο καθώς σαν σήμερα δύο χρόνια πριν υπέγραψε το πρώτο του συμβόλαιο με την ομάδα της Λεμεσού.

«Ήταν 28 Φεβρουαρίου το 2022 όταν ο Αλεξέϊ Σπιλέφσκι ανέλαβε τα ηνία της ομάδας μας. Δυο χρόνια μετά, ο Λευκορώσος προπονητής έχει γράψει με χρυσά γράμματα το όνομα του στην ιστορία του Άρη, έχοντας να επιδείξει πρωτόγνωρες επιτυχίες.

Μαζί του, η οικογένεια του Άρη πανηγύρισε την πρώτη έξοδο στην ιστορία της ομάδας στην Ευρώπη, το πρώτο πρωτάθλημα, το πρώτο σούπερ καπ και την πρώτη παρουσία σε όμιλο Ευρωπαϊκής διοργάνωσης!

Ο νεαρός τεχνικός έκανε ντεμπούτο στον πάγκο στις 5 Μαρτίου στην πρεμιέρα των πλέϊ-οφ της περιόδου 2021-22 και πλέον συμπλήρωσε 90 συμμετοχές στον πάγκο σε όλες τις διοργανώσεις.

Ο Σπιλέφσκι καθοδήγησε την ομάδα σε 73 αγώνες πρωταθλήματος, 14 αγώνες στην Ευρώπη, 2 στο κύπελλο και 1 στο σούπερ καπ, έχοντας συνολικό ποσοστό νικών 54%! Στο πρωτάθλημα το ποσοστό επιτυχίας του ανέρχεται στο εντυπωσιακό 58%!

Σε αυτούς τους 90 αγώνες, η ομάδα του Σπιλέφσκι σημείωσε συνολικά 167 γκολ, που μεταφράζεται σε 1.85 γκολ μέσο όρο ανά αγώνα!

Στην τρέχουσα σεζόν, η ομάδα βρίσκεται για την ώρα στη 2η θέση του πρωταθλήματος, στα προημιτελικά του κυπέλλου και διεκδικεί και πάλι με αξιώσεις τη διάκριση.

Ωστόσο, το πιο σημαντικό επίτευγμα του Αλεξέϊ Σπιλέφσκι, είναι το ότι επιτρέπει στους φίλους της ομάδας να ονειρεύονται».

𝐀𝐥𝐢𝐚𝐤𝐬𝐞𝐢 𝐒𝐡𝐩𝐢𝐥𝐞𝐮𝐬𝐤𝐢. 𝟐 𝐲𝐞𝐚𝐫𝐬 𝐚𝐭 𝐭𝐡𝐞 𝐡𝐞𝐥𝐦 𝐨𝐟 𝐀𝐑𝐈𝐒 𝐋𝐢𝐦𝐚𝐬𝐬𝐨𝐥.



Our coach guided the team to the first championship in the history, to the Supercup and to the amazing history in European Cups. The history is writing 🤩



