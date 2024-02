Ο πρόεδρος της Ομόνοιας, Σταύρος Παπασταύρου, απάντησε στα όσα είπε ο πρώην τεχνικός διευθυντής των «πρασίνων» σε Νορβηγικό Μέσο, με μια ανάρτηση του στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης.

«Γέσπερ Γιάνσον κανείς δεν ενδιαφέρεται πια για τις απόψεις σου. Έκανες ήδη αρκετή ζημιά – προσπαθούμε όλοι να σε ξεχάσουμε εσένα και όλα τα λάθη και τις κακές αποφάσεις που πήρες σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Έχουμε αναγνωρίσει πως ήταν λάθος που κάναμε να σε προσλάβουμε και προχωρήσαμε – προτείνουμε να πράξεις το ίδιο».

@JJgooglar Jesper Jansson - no one is interested in your opinions anymore.