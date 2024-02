Η Ομόνοια υποδέχεται τον Οθέλλο στο πλαίσιο της 26 ης αγωνιστικής και θέλει να επιστρέψει στις νίκες, την στιγμή που η 6αδα των play offs έχει κλειδώσει.

* Το κείμενο που ακολουθεί είναι πληρωμένη διαφήμιση εκ μέρους και για λογαριασμό της Novibet

Η Ομόνοια μετά την γκέλα (2-2) της περασμένης αγωνιστικής απέναντι στον Εθνικό Άχνας δεν έχει περιθώρια για νέο «στραβοπάτημα» και θα μπει στο τερέν με στόχο να δώσει απαντήσεις. Οι γηπεδούχοι στην έδρα τους παίζουν επιθετικά και δεν θα αλλάξουν την τακτική τους που τους έχει οδηγήσει στο 8-3-1 και τους καθιστά ανάμεσα στις καλύτερες επιθέσεις του πρωταθλήματος. Οι παίκτες της Ομόνοιας θα πατήσουν γκάζι από το πρώτο 45λεπτο και η νίκη από ημίχρονο κοστολογείται σε απόδοση 1.75.

Ο Οθέλλος ανήκει στο γκρουπ των ομάδων που παλεύουν για τη σωτηρία τους. Οι αδυναμίες σε άμυνα και επίθεση έχουν φέρει προβληματισμό, ενώ αξίζει να σημειώσουμε ότι οι φιλοξενούμενοι διαθέτουν τη δεύτερη χειρότερη επίθεση και σκοράρουν με το σταγονόμετρο. Επίσης, η παράδοση είναι υπέρ της Ομόνοιας, η οποία

σε 4 αναμετρήσεις μετράει μόνο νίκες. Σκορ πολλαπλών επιλογών 1-0,2-0 ή 3-0 σε απόδοση 2.50.

Επίσης, με βάση τη δίψα της Ομόνοιας για νίκη-απαντήση προς τους επικριτές της και τις αμυντικές αδυναμίες που παρουσιάζει ο αντίπαλος τα νούμερα «φωτογραφίζουν» ανοιχτό ματς. Τα δύο τελευταία ματς της

Ομόνοιας έληξαν Over 3.5, ενώ ο Οθέλλος έχει 2/4 Over 3.5. Σε περίπτωση που αμφότεροι συνεχίζουν σε υψηλά σκορ το Over 3.5 Γκολ βρίσκεται στο 2.05.

Τέλος, ανάμεσα στις 1000+ προσφερόμενες αγορές του αγώνα, μπορεί κάποιος να βρει combo bets, στοιχήματα για τον τρόπο επίτευξης των τερμάτων, super ενισχυμένες αποδόσεις, στατιστικές επιλογές (κάρτες, κόρνερ, πέναλτι κ.ά) και μία πλούσια γκάμα ειδικών στοιχημάτων (ομάδων και παικτών).

