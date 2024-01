Στον δρόμο για Κύπρο ο Τζάτζα, κοντά σε συμφωνία με Πάφο

Στο αεροπλάνο με προορισμό την Πάφο βρίσκεται ο Βραζιλιάνος επιθετικός Τζάτζα, ο οποίος βρίσκεται κοντά σε συμφωνία με την ομώνυμη ομάδα.

Πολύ κοντά στην επίτευξη συμφωνίας με τον Βραζιλιάνο Τζάτζα βρίσκεται η Πάφος. Ο 22χρονος ποδοσφαιριστής έχει μπει στο αεροπλάνο για Κύπρο, με σκοπό να ολοκληρώσει τα απαραίτητα τεστ και να διευθετηθούν οι λεπτομέρειες της συμφωνίας του με την ομάδα του Χουάν Κάρλος Καρσέδο.

Την τρέχουσα σεζόν αγωνίστηκε 12 φορές με τη φανέλα της πορτογαλικής Κάζα Πια (μια ασίστ), ως δανεικός από την Ατλέτικο Παραναένσε. Παλαιότερα, υπήρξε διεθνής και με την Κ20 της πατρίδας του.

Δείτε την ανάρτηση γνωστού Βραζιλιάνου δημοσιογράφου:

Quando a info vem “do nada”



O torcedor Vitor Freitas encontrou Jajá no aeroporto de Guarulhos agora pouco. O atleta revelou que está indo jogar no futebol do CHIPRE 🇨🇾.



Valeu pelo furo e boa viagem Vitor kkkkk https://t.co/DXvNyf3iqy pic.twitter.com/0qIMbaV9Aa