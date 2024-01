Τούρκος δημοσιογράφος αποκάλυψε μέσω ανάρτησης του στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης την πρόταση των 1,7 εκατομμυρίων ευρώ που δέχθηκε η Ομόνοια για τον Λοΐζο Λοΐζου.

Συγκεκριμένα, ο Τούρκος δημοσιογράφος, Εκρέμ Κονούρ, αναφέρει πως η Χέρενφεν είναι η ομάδα που προσφέρει το ποσό των 1,7 εκατομμυρίων για να αποκτήσει τον νεαρό άσο της Ομόνοιας.

Ο ίδιος δημοσιογράφος είχε πει ότι η Ολλανδική ομάδα είχε ζητήσει τον Λοΐζου με την μορφή δανεισμού και με οψιόν αγοράς στα 1,2 εκατομμύρια, πρόταση που απέρριψε η Ομόνοια.

Ακόμη, στην ανάρτηση αναφέρει χαρακτηριστικά πως ο ίδιος ο Λοΐζου έχει εκφράσει την επιθυμία του να ταξιδέψει τον Ιανουάριο ως μεταγραφή στην Ολλανδία.

Αναλυτικά το δημοσίευμα:

«Η Χέρενφεν αύξησε την προσφορά της στην Ομόνοια Λευκωσίας για τον Λοΐζο Λοΐζου στα 1,7 εκατ. ευρώ.

Ο Κύπριος εξτρέμ θέλει να μεταγραφεί στον σύλλογο της Eredivisie»

