Η Μπελενένσες ανακοίνωσε τον Κλε στην ΑΕΖ Ζακακίου

Μεταγραφή από την Πορτογαλία για την ΑΕΖ Ζακακίου που απέκτησε το 20% των δικαιωμάτων του Κλε από την Μπελενένσες.

Νέα από την... Πορτογαλία για την ΑΕΖ Ζακακίου, καθώς πριν από λίγα λεπτά η Μπελενένσες, ομάδα της δεύτερης κατηγορίας ανακοίνωσε τη μεταγραφή του Κλε στον κυπριακό σύλλογο, διατηρώντας παράλληλα το 20% των δικαιωμάτων του.

Πρόκειται για έναν ποδοσφαιριστή 26 ετών από το Πράσινο Ακρωτήρι (τρεις φορές διεθνής), ο οποίος παίζει με σχετική άνεση σε όλες τις θέσεις της επίθεσης. Την τρέχουσα περίοδο αγωνίστηκε 13 φορές, τις τέσσερις ως βασικός.

Η ανακοίνωση αναφέρει:

«Στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης αναδιοργάνωσης της ομάδας, η Μπελενένσες ενημερώνει ότι έχει έρθει σε συμφωνία με την ΑΕΖ Ζακακίου (Κύπρος) για τη μεταβίβαση των αθλητικών δικαιωμάτων του ποδοσφαιριστή Κλε, με την Μπελενένσες να διατηρεί το 20% των οικονομικών δικαιωμάτων επί του αθλητή.

Στον διεθνή από το Πράσινο Ακρωτήρι Κλε, που αφήνει το όνομά του χαραγμένο στην ιστορία του συλλόγου, ο Belenenses τον ευχαριστεί για την απόδοσή του στην υπεράσπιση της φανέλας του Cruz de Cristo από τη μακρινή πλέον σεζόν 2020/21, ευχόμενος επιτυχία στην καριέρα του.»

No âmbito da reorganização do plantel, o #Belenenses chegou a acordo com o AEZ Zakakiou (Chipre) para a transferência dos direitos desportivos do futebolista Clé, mantendo o CFB 20% dos direitos económicos sobre o atleta.



