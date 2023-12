Οι παίκτες του Σπιλέφσκι αναδείχθηκαν νικητές στην πρώτη φάση του πρωταθλήματος Cyta και εκτός των αντιπάλων που τους καταδιώκουν, πρέπει να «σπάσουν» μία παράδοση της τελευταίας 20ετίας.

Ο Άρης Λεμεσού επιβεβαίωσε τον τίτλο του φαβορί στην τελευταία αγωνιστική του Α’ γύρου. Οι παίκτες του Αλεξέι Σπιλέφσκι, ερχόμενοι από μία «σωτήρια» ευρωπαϊκή ισοπαλία, είδαν το ντέρμπι της πόλης κόντρα στην ΑΕΛ ως μία μάλλον εύκολη υπόθεση. Πράγματι, οι περσινοί πρωταθλητές Κύπρου έκαναν… περίπατο στο Αλφαμέγα (4/12) και χωρίς να ρίξουν σταγόνα ιδρώτα, επικράτησαν με 4-0 επί των αντιπάλων τους.

Για πρώτη φορά στην ιστορία του, ο Άρης Λεμεσού είναι πρωτοπόρος στη βαθμολογία μετά το πέρας των πρώτων 14 αγωνιστικών. Ο τίτλος του «πρωταθλητή χειμώνα» του ανήκει δικαιωματικά και φαίνεται πως έχει την απαραίτητη ποιότητα ώστε να διεκδικήσει και το τρόπαιο. Τίποτα, ωστόσο, δεν έχει κριθεί. Εκτός του συλλόγου της Λεμεσού, οι ΑΠΟΕΛ και Πάφος βρίσκονται σε απόσταση αναπνοής από την πρωτιά, έχοντας συγκεντρώσει τον ίδιο αριθμό βαθμών (29).

