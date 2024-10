«Εμπόλεμη ζώνη» θύμισε το μεγάλο παιχνίδι του πρωταθλήματος της Αλβανίας ανάμεσα στα Τίρανα και τη Βλαζνία, καθώς οι οπαδοί των γηπεδούχων έριξαν κροτίδες στον αγωνιστικό χώρο και τραυμάτισαν τρεις ποδοσφαιριστές της αντίπαλης ομάδας, με την αναμέτρηση ωστόσο να συνεχίζεται κανονικά μετά από λίγα λεπτά!

Τρομερά επεισόδια στο πρωτάθλημα της Αλβανίας, στο μεγάλο ντέρμπι της αγωνιστικής ανάμεσα στα Τίρανα και τη Βλαζνία. Η συγκεκριμένη αναμέτρηση είχε το μεγαλύτερο βαθμολογικό ενδιαφέρον στην 11η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Αλβανίας, με τη Βλαζνία να φεύγει με ένα μεγάλο διπλό, επικρατώντας απέναντι στην ομάδα της πρωτεύουσας με 4-3.

Ένα παιχνίδι το οποίο ωστόσο επισκιάστηκε από τα τρομερά επεισόδια που σημειώθηκαν λίγο μετά τη συμπλήρωση μιας ώρας αγώνα. Λίγο μετά το 60ο λεπτό, η Βλαζνία έβαλε τις βάσεις για τη μεγάλη νίκη, διαμορφώνοντας σε εκείνο το σημείο το 4-1. Κάπου εκεί ωστόσο η κατάσταση ξέφυγε επικίνδυνα, καθώς οι οπαδοί των Τιράνων εκτόξευσαν κροτίδες στον αγωνιστικό χώρο, με αποτέλεσμα να τραυματίζονται τρεις ποδοσφαιριστές της Βλαζνία.

Και οι τρεις τους έπεσαν στον αγωνιστικό χώρο, παρουσιάζοντας προβλήματα ακοής. Ο ένας από τους τρεις χρειάστηκε να διακομισθεί στο πλησιέστερο νοσοκομείο καθώς είχε υπέστη εγκαύματα στο σώμα του. Το απίθανο της υπόθεσης, είναι πως 15 λεπτά μετά τα επεισόδια, η αναμέτρηση συνεχίστηκε κανονικά και μάλιστα τα Τίρανα κατάφεραν να σκοράρουν δύο γκολ στις καθυστερήσεις και να μειώσουν, δίχως ωστόσο να βρίσκουν το γκολ της ισοφάρισης.

A scandal produced in Tirana-Vllaznia,while celebrating their 4th goal 3 Vllaznia players were left injured after Tirana fans threw explosives in the field.

Two of the players went to the ambulance,the game started nearly 15 minutes after the incident. pic.twitter.com/E7zL11peOT