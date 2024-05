Το πρωτάθλημα της Αλβανίας μπαίνει στην τελική του ευθεία και ετοιμάζεται να αναδείξει τον φετινό του πρωταθλητή με format Final 4.

Όλο και πιο κοντά στην ολοκλήρωση του βρίσκεται το πρωτάθλημα της Αλβανίας. Πρόκειται για μια από τις πιο ανταγωνιστικές χρονιές στην χώρα. Με μια αγωνιστική για το φινάλε, η Εγνατία βρίσκεται στην κορυφή με 63 βαθμούς, τρεις περισσότερους από την 2η Παρτιζάνι και τέσσερις παραπάνω από την 3η Βλαζνία.

Η τελευταία αγωνιστική αναμένεται να κρίνει την τέταρτη θέση η οποία είναι μεγάλης σημασίας καθώς ο πρωταθλητής στην Αλβανία θα αναδειχθεί μέσω ενός Final 4. Οι Αλβανοί ακολουθούν ένα πρωτόγνωρο -για τα ποδοσφαιρικά δεδομένα- format, δίνοντας τον τίτλο μέσω ενός κανονικού Final 4, όπως συμβαίνει στην EuroLeague.

Τι σημαίνει αυτό. Οι πρώτες τέσσερις ομάδες θα μπουν την Δευτέρα (13/05) στην κληρωτίδα και θα μάθουν τα ζευγάρια των ημιτελικών που θα διεξαχθούν στις 17-26 του Μάη. Στην κλήρωση που θα γίνει την ερχόμενη Δευτέρα (13/05) θα βγουν τα δύο ζευγάρια των ημιτελικών, με τις δύο πρώτες να μπαίνουν στο PotA και τις επόμενες δύο στο PotB. Ουσιαστικά με αυτόν τον τρόπο οι Εγνατία και Παρτιζάνι θα μπορέσουν να αναμετρηθούν μόνο στον τελικό του Final 4. Αξίζει να σημειωθεί ότι όλα τα παιχνίδια θα γίνουν στην πρωτεύουσα της Αλβανίας, Τίρανα.

Ο πρώτος ημιτελικός θα διεξαχθεί στις 17/05, ενώ ο δεύτερος δύο ημέρες αργότερα, 19/05, θα γίνει ο δεύτερος ημιτελικός. Φυσικά, όπως συμβαίνει στα Final 4, θα υπάρξει και μικρός τελικός ο οποίος θα γίνει στις 24/05, με τον μεγάλο τελικό να έχει προγραμματιστεί για τις 26/05.

