Γιοβάνοβιτς: «Απογοητεύσαμε πολύ κόσμο, πρέπει να γίνουμε πιο δυνατοί και απαιτητικοί»

Ο τεχνικός της Εθνικής Ελλάδας, Ιβάν Γιοβάνοβιτς μετά το 0-0 με τη Λευκορωσία εξέφρασε την απογοήτευσή του για το ότι η «γαλανόλευκη» δεν κατάφερε να προκριθεί στην τελική φάση του Μουντιάλ.

Μιλώντας στην κάμερα του Alpha μετά το 0-0 με τη Λευκορωσία, ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς χαρακτήρισε «αποτυχία» το γεγονός ότι η Εθνική Ελλάδας δεν κατάφερε να προκριθεί από τον όμιλο που συμμετείχε.

«Είναι αποτυχία ότι δεν πήγαμε στο Μουντιάλ. Δεν είναι το θέμα να γίνει συζήτηση τώρα. Αποκλειστήκαμε από έναν μεγάλο στόχο. Παίζαμε ένα παιχνίδι που δεν είχε ιδιαίτερη σημασία για την πρόκριση, αλλά είναι μια στιγμή που κανείς δεν αισθάνεται καλά», υπογράμμισε αρχικά και συνέχισε απαντώντας σε ερώτηση για το τι ήταν αυτό που του έχει κάνει τη μεγαλύτερη εντύπωση ως τώρα:

«Μου έκανε εντύπωση η παρουσία του κόσμου στο γήπεδο. Αυτό έχει πολύ μεγάλη αξία για μας. Μας κάνει τις ευθύνες μας μεγαλύτερες, όπως και την αίσθηση της απογοήτευσης. Απογοητεύσαμε πολύ κόσμο».

Τέλος για το αν πιστεύει ότι η Εθνική μπορεί να φτάσει σε μια μεγάλη διοργάνωση τόνισε: «Το πιστεύω γιατί έχουμε μια ταλαντούχα ομάδα, που αποκτά εμπειρίες. Αυτή τη στιγμή έχουμε απογοήτευση και βλέπουμε τη συνέχεια και τις επόμενες προκλήσεις που υπάρχουν μπροστά. Πρέπει να γίνουμε πιο δυνατοί και απαιτητικοί για τη συνέχεια».