Το Πράσινο Ακρωτήρι ζει μοναδικές στιγμές, επικράτησε 3-0 του Εσουατίνι και προκρίθηκε για πρώτη φορά στην ιστορία του σε Παγκόσμιο Κύπελλο.

Ραντεβού με την ιστορία έδωσε το Πράσινο Ακρωτήρι, αφού σφράγισε την παρθενική του συμμετοχή σε τελική φάση Μουντιάλ! Οι «Μπλε Καρχαρίες» επικράτησαν 3-0 του Εσουατίνι και...550.000 κάτοικοι της χώρας πανηγύρισαν πώς και πώς κάτι που έμοιαζε απίστευτο: Να δουν την εθνική τους ομάδα να αγωνίζεται για πρώτη φορά στην ιστορία της σε τελική φάση Μουντιάλ! Κι όμως, με επτά νίκες, δυο ισοπαλίες και μόλις μία ήττα στον όμιλό του, το Πράσινο Ακρωτήρι θα δώσει ραντεβού στα γήπεδα της Αμερικής.

Μόλις 12 χρόνια μετά το ντεμπούτο του στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής, το Πράσινο Ακρωτήρι ζει τη μεγαλύτερη στιγμή στα κιτάπια της δικής του ποδοσφαιρικής ιστορίας! Και συνακόλουθα έγινε μόλις η δεύτερη σε πληθυσμό χώρα που θα συμμετέχει σε Μουντιάλ, μετά την Ισλανδία το 2018. Επειτα από ένα αγχωτικό α' μέρος, οι γηπεδούχοι κατάφεραν να ανοίξουν το σκορ στο 48ο λεπτό με τον Λιβραμέντο. Η πίεση συνεχίστηκε και στο 54ο λεπτό ο Σεμέντο σφράγισε την πιο ιστορική νίκη της ομάδας πετυχαίνοντας το 2-0. Στις καθυστερήσεις ο Στοπίρα έβαλε το κερασάκι στην τούρτα διαμορφώνοντας το 3-0.