Δανία - Ελλάδα: Ο Δημήτρης Τομαράς μεταδίδει από την Κοπεγχάγη τα τελευταία νέα της Εθνικής
Ο Δημήτρης Τομαράς, απεσταλμένος του Gazzetta, μεταδίδει από τη Δανία τα τελευταία νέα της Εθνικής μας πριν την δυνατή αγωνιστική δοκιμασία της Κυριακής. Η Ελλάδα θέλει το νικηφόρο αποτέλεσμα ωστόσο ο κόουτς Γιοβάνοβιτς ήταν σαφής ότι δεν θα αλλάξει τη νοοτροπία του και τον τρόπο παιχνιδιού του. Δείτε το σχετικό βίντεο του Gazzetta.
🇬🇷🙌 Το σχόλιο του Δημήτρη Τομαρά μια μέρα πριν την κρίσιμη αναμέτρησης της Ελλάδας με τη Δανία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026#greece #hellas pic.twitter.com/okFfBho596— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) October 11, 2025
