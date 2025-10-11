Δανία - Ελλάδα: Ο Δημήτρης Τομαράς μεταδίδει από την Κοπεγχάγη τα τελευταία νέα της Εθνικής

Ο απεσταλμένος του Gazzetta στη Δανία, Δημήτρης Τομαράς, μεταδίδει τα τελευταία νέα της Εθνικής πριν τον αγώνα της Κυριακής στην Κοπεγχάγη.

Ο Δημήτρης Τομαράς, απεσταλμένος του Gazzetta, μεταδίδει από τη Δανία τα τελευταία νέα της Εθνικής μας πριν την δυνατή αγωνιστική δοκιμασία της Κυριακής. Η Ελλάδα θέλει το νικηφόρο αποτέλεσμα ωστόσο ο κόουτς Γιοβάνοβιτς ήταν σαφής ότι δεν θα αλλάξει τη νοοτροπία του και τον τρόπο παιχνιδιού του. Δείτε το σχετικό βίντεο του Gazzetta.

@Photo credits: eurokinissi, ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ / EUROKINISSI
     

