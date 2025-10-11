Οι παίκτες της Εθνικής μας ομάδας έχουν ήδη συζητήσει και αναλύσει μεταξύ τους το Σκωτία - Ελλάδα και πάνε για ένα ματς όλα για όλα με τη Δανία. Δανία, αποστολή: Δημήτρης Τομαράς.

Είναι προφανές πως οι διεθνείς μας - οι παίκτες της Εθνικής Ελλάδας - το ανέλυσαν για τα καλά το παιχνίδι Σκωτία - Ελλάδα (3-1). Το συζήτησαν μεταξύ τους και κατέληξαν σε ορισμένα συμπεράσματα.

Πρώτον ότι έκαναν ένα πολύ καλό παιχνίδι στη Γλασκώβη έχοντας αντίπαλο τη Σκωτία κυρίως έως το 0-1 και ότι στο ποδόσφαιρο μπορεί να συμβεί να χαθεί ένα παιχνίδι όπου είσαι καλύτερος. Δεύτερον ότι δεν ήταν επιθετικό το ζήτημα της Εθνικής στον αγώνα αυτόν (καθώς το γκολ το βρήκε έστω και πιο αργά από τις πρώτες της μεγάλες φάσεις) αλλά θέμα λανθασμένων αντιδράσεων και τοποθετήσεων στις στατικές φάσεις των Σκωτσέζων και βέβαια και το ότι το 1-1 έγινε τόσο νωρίς. Και τρίτον ότι εφόσον υπάρχει το Δανία - Ελλάδα δεν έχει χαθεί κάτι και εκεί θα τα δώσουν όλα για όλα για το νικηφόρο αποτέλεσμα, όσο δύσκολο έργο και να έχουν.

Έχουν πίστη και μάλιστα μεγάλη οι διεθνείς μας για αυτήν την αναμέτρηση με τους Δανούς. Οπότε πάνε για όλα για όλα απέναντι στη Δανία και ότι βγει στον αγωνιστικό χώρο και ενώ στο πλευρό τους θα έχουν 1.800 φιλάθλους τους.