Ελλάδα - Λευκορωσία: Έχασε το... άχαστο ο Τζόλης μετά από μαγική ενέργεια (vid)
Άγγιξε ένα υπέροχο γκολ ο Χρήστος Τζόλης στο 79' για να κάνει έξι τα τέρματα της Εθνικής στο πάρτι της πρεμιέρας των προκριματικών του Μουντιάλ απέναντι στη Λευκορωσία, αλλά ο Πετσένιν είχε διαφορετικά σχέδια. Συγκεκριμένα μετά από αστραπιαία αντεπίθεση των παικτών του Ιβάν Γιοβάνοβιτς, ο επιθετικός της Μπριζ έφυγε απέναντι από τον Παβλουτσένκο, τον οποίο άδειασε με μαγική ντρίμπλα, αλλά το καθοριστικό τάκλιν του Πετσένιν πριν τη γραμμή του στέρησε το δεύτερο προσωπικό του γκολ στον αγώνα.
