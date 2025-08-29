Με Γιόβιτς, Ζίβκοβιτς και Ράτσιτς οι κλήσεις της εθνικής Σερβίας για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026
Σήμερα το πρωί (29/08) έγινε γνωστή η 26μελής αποστολή των παικτών της εθνικής Σερβίας που θα αγωνιστούν ενάντια σε Λετονία (06/09) και Αγγλία (09/09) στο πλαίσιο των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου που θα διεξαχθεί το προσεχές καλοκαίρι σε ΗΠΑ, Μεξικό και Καναδά.
Οι κλήσεις της Σερβίας έχουν έντονο «άρωμα» Super League καθώς στην αποστολή υπάρχουν τρεις παίκτες που αγωνίζονται στη χώρα μας και ένας ακόμη παλιός γνώριμος.
Συγκεκριμένα ο αμυντικός μέσος του ΑΡΗ, Ούρος Ράτσιτς, ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς του ΠΑΟΚ, ο Λούκα Γιόβιτς της ΑΕΚ καθώς και ο πρώην μέσος του τριφυλλιού Νεμάνια Μαξίμοβιτς βρίσκονται στη αποστολή του Ντράγκαν Στοΐκοβιτς.
