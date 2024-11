Ο Λιονέλ Μέσι «έφτιαξε» το γκολ στον Λαουτάρο Μαρτίνες και έγινε ο ποδοσφαιριστής με τις περισσότερες ασίστ σε επίπεδο εθνικών ομάδων, πιάνοντας στην κορυφή τον Λάντον Ντόνοβαν.

Ένα ακόμα «θρυλικό» ρεκόρ κατάφερε να κάνει δικό του ο Λιονέλ Μέσι. Παρότι ο Αργεντινός σούπερ σταρ δεν σκόραρε στη νίκη της Αλμπισελέστε απέναντι στο Περού, κατάφερε να συνεισφέρει στο γκολ του Λαουτάρο Μαρτίνες, καθώς ήταν αυτός που έκανε την ασίστ.

Μια ιστορική ασίστ, καθώς πλέον ο Μέσι βρίσκεται στην κορυφή της συγκεκριμένης κατηγορίας παγκοσμίως, όσον αφορά τις εθνικές ομάδες. Με την ασίστ στον Λαουτάρο, ο Μέσι έφτασε τις 58 και έγινε ο ποδοσφαιριστής με τις περισσότερες στην ιστορία του ποδοσφαίρου σε επίπεδο εθνικών ομάδων.

LAUTARO MARTÍNEZ WHAT A GOAL!!! 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/VA2jOPlQdl

Μαζί με τον Μέσι βρίσκεται και ο «θρύλος» των ΗΠΑ, Λάντον Ντόνοβαν, ο οποίος είχε επίσης 58 ασίστ στην καριέρα του, ενώ μια λιγότερη έχει ο Νεϊμάρ με τη Βραζιλία.

Lionel Messi has equalled Landon Donovan as player with 𝗠𝗢𝗦𝗧 𝗔𝗦𝗦𝗜𝗦𝗧𝗦 𝗜𝗡 𝗜𝗡𝗧𝗘𝗥𝗡𝗔𝗧𝗜𝗢𝗡𝗔𝗟 𝗙𝗢𝗢𝗧𝗕𝗔𝗟𝗟 𝗛𝗜𝗦𝗧𝗢𝗥𝗬 (58) 🇦🇷👑 pic.twitter.com/9oK7c30lA5