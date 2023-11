Αντίπαλοι το βράδυ της Πέμπτης, συμπαίκτες στη Λίβερπουλ, Άλισον και Λουίς Ντίας μοιράστηκαν μια θερμή αγκαλιά μετά το τέλος του Βραζιλία - Κολομβία.

Μπορεί ο Άλισον να μάζεψε δύο φορές την μπάλα από τα δίχτυα του, με «δράστη» τον Λουίς Ντίας, στο Κολομβία - Βραζιλία (2-1) το βράδυ της Πέμπτης (16/11), αλλά ο Βραζιλιάνος κίπερ ξέρει καλά τι πέρασε ο Κολομβιανός επιθετικός τον τελευταίο μήνα με την απαγωγή των γονιών του. Οι δυο τους, συμπαίκτες στη Λίβερπουλ, μετά το τέλος του ματς, είχαν μια μικρή συνομιλία και μοιράστηκαν μια «ζεστή» αγκαλιά.

Μέσα σε τέσσερα λεπτά, ο Λουίς Ντίας σκόραρε δύο φορές απέναντι στη «Σελεσάο» που είχε προηγηθεί και συγκλόνισε, καθώς ο πατέρας του που ήταν στις κερκίδες του γηπέδου «λύγισε» από τη συναισθηματική φόρτιση και ξέσπασε σε λυγμούς.

Εδώ το σχετικό βίντεο:

Even though Ali conceded the goals last night look at him embrace his team mate after a Diaz double won the game for Colombia



This team ❤️



pic.twitter.com/A0XFUeNmho