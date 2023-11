Ο Γιάγια Τουρέ είναι το τελευταίο μεγάλο όνομα που κατευθύνεται στη Σαουδική Αραβία καθώς συνδέεται με τον πρώην προπονητή του στη Μάντσεστερ Σίτι, Ρομπέρτο Μαντσίνι, ως βοηθός προπονητή της εθνικής ομάδας.

Ο Γιάγια Τουρέ εντάχθηκε στη Σαουδική Αραβία ως βοηθός τεχνικού του Ρομπέρτο Μαντσίνι άλλοτε προπονητή του στην Μάντσεστερ Σίτι.Ο Τουρέ - ο οποίος αποσύρθηκε το 2019 - έχοντας φορέσει μεταξύ άλλων και τη φανέλα του Ολυμπιακού στην σπουδαία καριέρα του- εγκατέλειψε την αντίστοιχη θέση που είχε στην Σταντάρ Λιέγης παρά το γεγονός ότι εντάχθηκε τον Ιούνιο του τρέχοντος έτους για να βρεθεί στο τεχνικό τιμ του Μαντσίνι.

Θυμίζουμε ότι ο Ιταλός κόουτς διετέλεσε τέσσερα χρόνια προπονητής της Σίτι από το 2009 έως το 2013, βοηθώντας τον σύλλογο να κερδίσει τον πρώτο του τίτλο στην Πρέμιερ Λιγκ το 2011-12. Υπέγραψε τον Τουρέ από την Μπαρτσελόνα το 2010 και ο πρώην αστέρας της Ακτής Ελεφαντοστού έγινε θρύλος με τον σύλλογο καθώς κέρδισε τρεις τίτλους Premier League και τέσσερα άλλα τρόπαια κατά τη διάρκεια οκτώ σεζόν στο Etihad.

Ο μέσος αργότερα έπαιξε στη χώρα μας για τον Ολυμπιακό και την κινεζική ομάδα Qingdao Huanghai πριν αποσυρθεί. Παράλληλα με την θητεία του στη Σταντάρ Λιέγης, έχει προπονήσει επίσης στην ουκρανική Ολίμπικ Ντόνετσκ, τη ρωσική Αχμάτ Γκόζνι και στην ακαδημία της Τότεναμ.

