Ζιντσένκο: «Να ζουν όλοι με ειρήνη, αύριο μπορεί να δεχθεί επίθεση κάποια άλλη χώρα...» (vid)

Ο Ολεκσάντρ Ζιντσένκο έκανε την πιο λογική, αλλά πραγματικά απαραίτητη και τρομερά σημαντική ευχή για παγκόσμια ειρήνη, καλώντας τον κόσμο να μην επαναπαύεται με τη συμπεριφορά που επιδεικνύει η Ρωσία...

Ο διεθνής φουλ μπακ της Μάντσεστερ Σίτι ίδρωσε τη φανέλα με το εθνόσημο, τίμησε την σημαία της πατρίδας του μαζί με τους συμπαίκτες του, όμως, οι Ουαλοί ήταν εκείνοι που πήραν τον τελικό των μπαράζ (1-0) για να βρεθούν στο Κατάρ.

Απογοητευμένος, αλλά με τις σκέψεις του όλο αυτό το διάστημα του πολέμου στην πατρίδα του να είναι συνεχώς στους συμπατριώτες του και τα δεινά που βιώνουν από τον επεκτατικό πόλεμο της Ρωσίας, ο Ζιντσένκο σχολίασε στην κάμερα:

«Εμείς ως παίκτες εκπροσωπούμε την πατρίδα μας και πρέπει να δείξουμε στον κόσμο ότι όλοι πρέπει να ζούμε με ειρήνη και να σταματήσουμε τον πόλεμο. Ποτέ δεν ξέρεις τι σου ξημερώνει. Σήμερα είναι η Ουκρανία, αύριο μπορεί η ρωσική αγριότητα να μεταφερθεί στην πατρίδα του καθενός...».

🗣 "Everyone needs to live in peace. Today is Ukraine, but tomorrow Russian aggression can be with your country."



Oleksandr Zinchenko calls for unity and peace in his post-match interview after Ukraine's World Cup exit pic.twitter.com/4q0CBWZupD