Ο Μπελμαντί δεν μπορούσε να πιστέψει αυτό που υπέστη η ομάδα του στις καθυστερήσεις της παράτασης του αγώνα με το Καμερούν και «λύγισε» για τον αποκλεισμό της Αλγερίας από το Μουντιάλ του Κατάρ.

Το Καμερούν πήρε την πρόκριση για το Παγκόσμιο Κύπελλο του Κατάρ σκοράροντας στο 120' + 4' της αναμέτρησης με τους Αλγερινούς, οι οποίοι πίστευαν ότι θα κατάφερναν να βρεθούν στο Μουντιάλ με το 1-1 που είχε διαμορφωθεί στο 118'.

Η κεφαλιά του Τόκο – Εκαμπί στο 124' έκανε την τεράστια διαφορά σε ένα φινάλε που «έσπασε» καρδιές, με τον κόουτς της Αλγερίας, Ντζαμέλ Μπελμαντί να «λυγίζει» και να βάζει τα κλάματα πέφτοντας στο έδαφος, μη μπορώντας να πιστέψει αυτό που συνέβη...

118’ Algeria ⚽️

120+4’ Cameroon ⚽️

Football is full of surprises. Algeria 🇩🇿 thought they had won it. pic.twitter.com/xWylBJ9uGp