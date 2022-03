Ο Μοχάμεντ Σαλάχ αστόχησε στο δικό του πέναλτι στη διαδικασία από την οποία η Σενεγάλη πέρασε στο Μουντιάλ έναντι τις Αιγύπτου, με τον αστέρα της Λίβερπουλ να δέχεται ασταμάτητο λέιζερ στα μάτια του από τους οπαδούς.

Ο «Φαραώ» μετά την απώλεια του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής, όπου ξανά ο Σαντιό Μανέ θριάμβευσε και χάρισε το τρόπαιο στην πατρίδα του, έχασε και το εισιτήριο για το Μουντιάλ του Κατάρ...

Η Αίγυπτος ναι μεν ισοφάρισε το 1-0 του πρώτου ματς με τους Σενεγαλέζους, ωστόσο, το παιχνίδι της Τρίτης πήγε στην παράταση κι έπειτα στα πέναλτι για να κριθεί ο νικητής.

Στη διαδικασία από την άσπρη βούλα ο κόσμος έπαιξε τον ρόλο του με αθέμιτο τρόπο, αφού το λέιζερ στα μάτια του Σαλάχ, αλλά και του τερματοφύλακα της Αιγύπτου, δεν σταματούσε με τίποτα.

Ο αστέρας της Λίβερπουλ όσο κι αν ήθελε να παραμείνει ψύχραιμος και να μη δώσει σημασία, τελικά έστειλε τη μπάλα πολύ ψηλά στη δική του εκτέλεση.

I mean, just look at this. Salah sails his penalty over… and surely anybody would, given the lasers.



Mane scores, Senegal wins the shootout, Egypt out of the World Cup pic.twitter.com/tgHmCmW8uu