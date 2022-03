Οι Περουβιανοί «βράζουν» για την απόφαση διαιτητή και VAR να μη τους μετρήσει γκολ στην τελευταία φάση του αγώνα με την Ουρουγουάη για τα προκριματικά του Μουντιάλ.

Η Ουρουγουάη κέρδισε στο Μοντεβιδέο το Περού με 1-0 και εξασφάλισε την παρουσία της στην τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου του Κατάρ μια αγωνιστική πριν το φινάλε των προκριματικών. Η τετράδα της ζώνης της Λατινικής Αμερικής έκλεισε με το Εκουαδόρ και τη «Σελέστε» να πλαισιώνουν τη Βραζιλία και την Αργεντινή με τους Περουβιανούς, την Κολομβία και τη Χιλή να διεκδικούν την πέμπτη θέση, η οποία οδηγεί στα μπαράζ.

Το Περού διαμαρτύρεται, καθώς στην τελευταία φάση του ματς, στο 90+5' ο τερματοφύλακας Σέρχιο Ροσέτ ήταν εκτός θέσης και στην προσπάθεια του να μπλοκάρει τη μπάλα μπήκε... μαζί της στα δίχτυα, όμως ο Βραζιλιάνος διαιτητής, Άντερσον Νταρόνκο ήταν σίγουρος πως η μπάλα δεν πέρασε τη γραμμή, έχοντας και τη σύμφωνη γνώμη του VAR. Στα μπαράζ της Λατινικής Αμερικής υπάρχει κανονικά VAR όμως όχι Goal Line Technology...

«Του είπα να τσεκάρει τη φάση. Μου είπε ότι το έκανε, αλλά όλοι λένε πως ήταν γκολ. Τώρα όλοι μου δείχνουν απλώς τη φωτογραφία. Είναι ξεκάθαρα γκολ. Μας έκλεψαν, είναι ληστεία. Είναι το μόνο πράγμα που μου είπαν. Το εξετάσαμε ήδη. Αλλά έπρεπε να πάει στο VAR, έπρεπε να τον καλέσουν, σ’ ένα ματς τέτοιου μεγέθους δεν πρέπει να γίνονται αυτά», τόνισε στις δηλώσεις του στο Movistar Deportes ο αμυντικός του Περού, Αλεξάντερ Καγιένς.

#MundialQatar2022 #CONMEBOL #VAR #FIFAWorldCupQatar2022 you cannot allow a bad arbitration in a match as important as Uruguay vs. Peru, in the videos that we have it is clear that the ball entered the goal completely and they never check the VAR. It's incredible. pic.twitter.com/YjeQTsAOfe