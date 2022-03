Μαζί με τις Βραζιλία και Αργεντινή, η Ουρουγουάη και το Εκουαδόρ βρίσκονται πλέον στο Μουντιάλ του Κατάρ μετά τα αποτελέσματά τους τα ξημερώματα της Παρασκευής!

Η «σελέστε» θα βρεθεί σε ακόμα ένα Παγκόσμιο Κύπελλο μετά το 1-0 επί του Περού και με αυτό το σκορ ευνοήθηκε και το Εκουαδόρ. Παρά την ήττα (3-1) από την Παραγουάη και τους 25 βαθμούς, πέρασε στην τεράστια διοργάνωση που θα διεξαχθεί τον Νοέμβρη στο Κατάρ.

Το Περού, η Κολομβία και η Χιλή θα διεκδικήσουν πλέον την 5η θέση για τα μπαράζ απέναντι σε ομάδα από την ζώνη της Ασίας.

Η Ουρουγουάη που θα πάει σε τέταρτο διαδοχικό Μουντιάλ με τους Σουάρες και Καβάνι να ηγούνται της γραμμής κρούσης, αν και τη νίκη απέναντι στο Περού την χάρισε ο Ντε Αρασκέτα με γκολ λίγο πριν την ανάπαυλα.

Όσο για το Εκουαδόρ που ήταν πλέον αδιάφορο λόγω του αποτελέσματος της «σελέστε», η ήττα με το τελικό 3-1 σήμανε την πρώτη νίκη του Γκιγιέρμο Μπάρος Τσελότο στον πάγκο της Παραγουάης από τον περασμένο Οκτώβρη, όταν και ανέλαβε την τεχνική ηγεσία.

