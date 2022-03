Η ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Ουκρανίας κατέθεσε αίτημα για την αναβολή του αγώνα με την εθνική ομάδα της Σκωτίας, για τα μπαράζ του Παγκοσμίου Κυπέλλου, ο οποίος ήταν προγραμματισμένος για τις 24 Μαρτίου.

Τη δεδομένη χρονική στιγμή είναι εύλογο το ποδόσφαιρο να είναι το τελευταίο πράγμα που απασχολεί τους Ουκρανούς με τη προσοχή και τη σκέψη όλων να είναι στις εξελίξεις αναφορικά με την εισβολή των Ρώσων. Οι Ουκρανοί έχουν προγραμματισμένο αγώνα με τη Σκωτία στις 24 Μαρτίου στο «Χάμπτεν Παρκ» της Γλασκώβης για τα μπαράζ του του Παγκοσμίου Κυπέλλου του Κατάρ, όμως οι εξελίξεις ενδέχεται να αλλάξουν τα δεδομένα.

Όπως ήταν αναμενόμενο η ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Ουκρανίας κατέθεσε αίτημα για την αναβολή του αγώνα και σύμφωνα με τις πληροφορίες η FIFA πιθανότατα θα το κάνει αποδεκτό και θα το ορίσει σε νέα ημερομηνία. Θυμίζουμε πως η ποδοσφαιρική δράση στην Ουκρανία έχει ανασταλλεί τουλάχιστον μέχρι τις 26 Μαρτίου και αρκετά μέλη της ομάδας έχουν καταταγεί στο στρατό, ενώ όλοι οι άνδρες ηλικίας 18-60 ετών που βρίσκονται στη χώρα βάσει νόμου δεν επιτρέπεται να φύγουν.

