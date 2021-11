Η Δανία πάει Μουντιάλ... κράζοντας το Κατάρ!

H Δανία προχωρά σε μια σειρά από «κρίσιμες» ενέργειες ενόψει του Μουντιάλ του Κατάρ και απομένει να δούμε τις αντιδράσεις των διοργανωτών.

Η εθνική ομάδα της Δανίας θα αντικαταστήσει τους χορηγούς στις φόρμες της με «μηνύματα κατά της εκμετάλλευσης» σε μια προσπάθεια να ευαισθητοποιήσει τους φιλάθλους για τα συνεχιζόμενα ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Κατάρ ενόψει του Μουντιάλ.

Η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Δανίας (DBU) επιβεβαίωσε ότι οι παραδοσιακοί χορηγοί «Danske Spil» και «Arbejdernes Landsbank» θα αντικατασταθούν από μηνύματα υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Επιπλέον, η Ομοσπονδία σχεδιάζει να περιορίσει τον αριθμό των ατόμων που θα ταξιδέψουν στο Κατάρ για το τουρνουά το 2022, επιθυμώντας να τονίσει πως βρίσκεται εκεί μόνο για το αθλητικό γεγονός και όχι για να πάρει μέρος στις εκδηλώσεις που φιλοξενούν οι Καταριανοί.

Οι Σκανδιναβοί δείχνουν βαθιά ευαισθητοποίηση για τις τρομερά σκληρές συνθήκες εργασίας, αλλά και τα ανθρώπινα δικαιώματα που επικρατούν στο Κατάρ, ενόψει του Μουντιάλ του 2022.

Σύμφωνα με τον “Guardian”, στα έργα για το Παγκόσμιο Κύπελλο έχουν χάσει τη ζωή τους 2.711 εργάτες από την Ινδία, 1.641 από το Νεπάλ, 1.018 από το Μπανγκλαντές, 854 από το Πακιστάν και 557 από τη Σρι Λάνκα. Οι περισσότεροι θάνατοι αποδόθηκαν σύμφωνα με τη βρετανική σελίδα σε φυσικά αίτια, όπως προκύπτει από το εθνικό σύστημα υγείας της αραβικής χώρας.



Norway taking to the pitch vs Turkey with a new t-shirt.



This time the slogan reads:



"HUMAN RIGHTS - on and off the pitch



Norway

German

NEXT?"



With one arm raised. pic.twitter.com/NiQPjtbeYS