Στο ημίχρονο του αγώνα Γερμανία - Δανία ένας κουκουλοφόρος ανέβηκε στην οροφή του Signal Iduna Park με τις αστυνομικές δυνάμεις του γηπέδου να τον συλλαμβάνουν.

Η αναμέτρηση για την φάση των "16" του Euro 2024 ανάμεσα σε Γερμανία και Δανία τα είχε όλα. Παρέμβαση του VAR σε πολλές φάσεις, προσωρινή διακοπή του ματς λόγω καιρικών συνθηκών, «καταρράκτες» και ένα κουκουλοφόρο ο οποίος ανέβηκε στην οροφή του γηπέδου.

Μάλιστα, αυτός ήταν και ο λόγος για τον οποίο καθυστέρησε η έναρξη του δευτέρου μέρους με τον διαιτητή του αγώνα Mάικλ Όλιβερ να ενημερώνει τους αρχηγούς τον ομάδων για το συμβάν.

Police chase down and handcuff man at GUNPOINT after he climbs onto roof of Dortmund's stadium... raising huge security concerns following Germany's 2-0 win over Denmark https://t.co/3SSa1nX3n5