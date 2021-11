Αργεντινή: Τυχερός ο Οταμέντι που δεν αποβλήθηκε για την αγκωνιά στον Ραφίνια (vid)

Μια πολύ δυνατή αγκωνιά στο πρόσωπο δέχθηκε ο Ραφίνια από τον Οταμέντι στο ντέρμπι της Βραζιλίας με την Αργεντινή, με τον άλλοτε αμυντικό της Σίτι να γλιτώνει την κόκκινη κάρτα.

Οι Βραζιλιάνοι γκρίνιαξαν για τη φάση κατά την οποία δεδομένα θα μπορούσε ο νυν στόπερ της Μπενφίκα να έχει αποβληθεί από το ματς, ωστόσο, φαίνεται πως κατάφερε να γυρίσει υπέρ του την κατάσταση.

Σήκωσε αμέσως τον Ραφίνια από το έδαφος και εκείνος έδειξε να μην έχει ιδιαίτερο πρόβλημα πέρα από το ματωμένο χείλος του.

Το γεγονός πως δεν επιδίωξε να δείξει πως ήταν αρκετά πιο επικίνδυνο το χτύπημα, να βοήθησε τον αντίπαλό του στη φάση που σημειώθηκε στα τελευταία λεπτά του πρώτου μέρους.

🇧🇷 I mean it's a straight red. Brazil know their biggest threat, as do Argentina by the looks...#LUFCpic.twitter.com/9Aw8IAd81j