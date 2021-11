Αγγλία: Έκανε το καλύτερο έτος της ιστορίας της

Η προκριματική φάση του Μουντιάλ μαζί και με το εξ αναβολής Euro που διεξήχθη μέσα στο καλοκαίρι βοήθησε την εθνική ομάδα της Αγγλίας να καταγράψει το απόλυτο ρεκόρ επιδόσεων μέσα στο 2021.

Τα «τρία λιοντάρια» έφτασαν με άνεση στην πρόκριση στο Μουντιάλ του Κατάρ παρά το γεγονός πως μέχρι και την τελευταία αγωνιστική χρειάζονταν έναν βαθμό για την επισημοποίηση της εξασφάλισης μιας θέσης στη διοργάνωση του 2022.

Παράλληλα, μέσα στο καλοκαίρι στο εξ αναβολής ελέω κορονοϊού, Euro, η ομάδα του Γκάρεθ Σάουθγκεϊτ έφτασε μέχρι και τον μεγάλο τελικό του τουρνουά, εκεί όμως ηττήθηκε από την εντυπωσιακή στον θεσμό, Ιταλία, που άξια βρέθηκε στην κορυφή της Ευρώπης.

Μέσα στο 2021 οι επιδόσεις της Αγγλίας ήταν τέτοιες που καθιστούν το συγκεκριμένο έτος, το κορυφαίο που έχει υπάρξει ποτέ στα χρονικά της εθνικής ομάδας.

Οι 15 νίκες είναι οι περισσότερες που έχουν πανηγυρίσει τα «τρία λιοντάρια» μέσα σε έναν χρόνο και σκόραραν περισσότερο από ποτέ μετρώντας 52 τέρματα. Παράλληλα, τα 14 clean sheets είναι τα περισσότερα που έχουν καταγραφεί στα χρονικά ενός έτους για το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα.

2021 – @England have won more games (15), scored more goals (52) and kept more clean sheets (14) in 2021 than in any other calendar year in their entire history. Records. pic.twitter.com/eX2q1RiRBP