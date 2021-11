Σαν Μαρίνο - Αγγλία: Προσωρινό «μπλακ άουτ» έπειτα από έκρηξη (pic & vids)

Mια έκρηξη σε κτίριο δίπλα από το στάδιο του Σαν Μαρίνο πήγε να «τινάξει» στον αέρα την αποψινή (15/11, 21;45) αναμέτρηση με την Αγγλία.

Δυνατή έκρηξη σημειώθηκε σε κτίριο δίπλα από το «Stadio Olimpico San Marino» αργά το απόγευμα της Δευτέρας (15/11) με αποτέλεσμα να κοπεί το ρεύμα μόλις λίγες ώρες πριν τη σέντρα της αναμέτρησης του Σαν Μαρίνο με την Αγγλία, στις 21:45.

H διεξαγωγή του παιχνιδιού τέθηκε εν αμφιβόλω, όμως στο σημείο έσπευσε συνεργείο ηλεκτρολόγων και αποκαταστάθηκε το ρεύμα. Με τα τωρινά δεδομένα το παιχνίδι των δυο ομάδων για την τελευταία αγωνιστική του 9ου ομίλου των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου θα διεξαχθεί κανονικά, εκτός αν υπάρξει εκ νέου πρόβλημα με την ηλεκτροδότηση του γηπέδου.

San Marino stadium, where England are set to complete World Cup qualifying campaign, plunged into darkness after power cut – but lights are now back on https://t.co/0HZWjmk4kw pic.twitter.com/CGj3Us2wNs