Γνωστές έγιναν οι επιλογές του Λι Κάρσλεϊ για τους αγώνες της Αγγλίας στο Nations League απέναντι σε Ελλάδα και Φινλανδία.

Η εθνική Αγγλίας ανακοίνωσε την αποστολή της για τα προσεχή ματς της ομάδας στο Nations League με Ελλάδα (10/10) και Φινλανδία (13/10).

Ο Ντομινίκ Σολάνκε συμπεριλήφθηκε στην αποστολή από τον Λι Κάρσλεϊ και επιστρέφει στα Τρία Λιοντάρια μετά από επτά χρόνια, ενώ το «παρών» θα δώσουν οι Τζουντ Μπέλινγκχαμ και Κάιλ Γουόκερ που είχαν απουσιάσει από τις υποχρεώσεις της Αγγλίας τον Σεπτέμβριο.

Από την άλλη, εκτός θα είναι για ακόμη μία φορά ο Μάρκους Ράσφορντ, όπως και οι Χάρι Μαγκουάιρ, Τζέιμς Μάντισον και Τζάροντ Μπόουεν.

🚨🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 England release official squad as Dominic Solanke has been called up!



Noni Madueke, Angel Gomes, Dean Henderson and Rico Lewis are part of the squad.



↪️⛔️ James Maddison, Harry Maguire, Marcus Rashford, Jarrod Bowen are NOT included — left out. pic.twitter.com/norxmP11Z3