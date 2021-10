Βραζιλία: Τεσσάρα και απέχει μια νίκη από το Μουντιάλ (vids)

Με τον Νεϊμάρ να φτάνει στα 70 γκολ με τη φανέλα με το εθνόσημο, η Βραζιλία έφτασε άνετα στο τελικό 4-1 απέναντι στους Ουρουγουανούς και θέλει άλλη μια νίκη για να κλείσει εισιτήριο για το Μουντιάλ του 2022 στο Κατάρ.

Ο Νεϊμάρ μετά την συγκλονιστική εξομολόγηση για την κατάσταση στην οποία βρίσκεται το μυαλό του αναφορικά με το ποδόσφαιρο αλλά και τις πολύ δύσκολες στιγμές που πέρασε στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2014 με τον σοβαρό τραυματισμό στην σπονδυλική στήλη, χαμογέλασε ξανά.

Σκόραρε απέναντι στην Ουρουγουάη, χόρεψε για το επίτευγμά του και κατάφερε να φτάσει με αυτό το γκολ στα 70 τέρματα με τη φανέλα με το εθνόσημο στο στήθος.

Ο «Νέι» ήταν εκείνος που άνοιξε το σκορ στην ευρεία νίκη της «σελεσάο», για να έρθει ο Ραφίνια που έχει εντυπωσιάσει στη Λιντς και να πετύχει δυο τέρματα στην πρώτη του εμφάνιση στο αρχικό σχήμα της Βραζιλίας.

Ο Γκαμπριέλ Μπαρμπόσα προστέθηκε επίσης στη λίστα των σκόρερ για τους Βραζιλιάνους για το 4-1, ενώ, ο Λουίς Σουάρες απλά είχε μειώσει προσωρινά με το μοναδικό γκολ της «σελέστε».

Όσο για τη Χιλή, με τον Πούλγκαρ να βάζει τα γερά θεμέλια της νίκης από το πρώτο ημίχρονο με δυο γκολ και τον Μπεν Μπρέρετον Ντίας να τον συνοδεύει στο δεύτερο μέρος, διαμορφώθηκε το ευρύ 3-0 κόντρα στη Βενεζουέλα.

