Ντεπάι: Εγραψε ιστορία και ξεπέρασε σε διεθνή γκολ τον Κρόιφ (vid)

Ο Μέμφις Ντεπάι, σκόραρε δύο τέρματα απέναντι στο Γιβραλτάρ και με αυτόν τον τρόπο κατάφερε να γράψει ιστορία με χρυσά γράμματα, με τη φανέλα των «Οράνιε».

Ανετη κι επιβλητική νίκη για την Ολλανδία επικρατώντας με 6-0 του Γιβραλτάρ, για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Ενας από τους μεγάλους πρωταγωνιστές ήταν ο επιθετικός της Μπαρτσελόνα, Μέμφις Ντεπάι, ο οποίος αποδεικνύει ότι βρίσκεται σε κορυφαία φόρμα από την έναρξη της φετινής σεζόν.

Πριν την αναμέτρηση με το Γιβραλτάρ ο Ολλανδός στράικερ μετρούσε ήδη 12 γκολ μέσα στο ημερολογιακό έτος. Οσα δηλαδή, είχε πετύχει Πάτρικ Κλάιφερτ το 2000. Το βράδυ της Δευτέρας (11/10) όμως, ο Ντεπάι με τα δύο τέρματα που πέτυχε, κατάφερε να καταρρίψει αυτό το ιστορικό ρεκόρ και να γράψει ιστορία. Ένα ρεκόρ που δεν κατάφεραν να «σπάσουν» παίκτες όπως οι Χούντελαρ (11 γκολ, 2010) ή Φαν Πέρσι (10 γκολ, 2013).

Πλέον ο Ντεπάι μετράει 35 τέρματα με το εθνόσημο στο στήθος κι άφησε πίσω του τους Άμπε Λένστρα αλλά και τον θρύλο του ποδοσφαίρου Γιόχαν Κρόιφ (33 γκολ). Απομένουν δύο ακόμη παιχνίδια για την Ολλανδία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου και ο έμπειρος επιθετικός των «μπλαουγκράνα» θα έχει την ευκαιρία να διευρύνει ακόμα περισσότερο το ρεκόρ του.

Αρχικά, απέναντι στο Μαυροβούνιο στις 13 Νοεμβρίου και στη συνέχεια κόντρα στη Νορβηγία (16/11). Δύο αντίπαλες ομάδες οι οποίες θεωρητικά δεν θα πρέπει να φοβίζουν τον Ντεπάι, ο οποίος μοιάζει πιο ικανός από ποτέ στο σκοράρισμα...

Most goals in European World Cup qualifying: Memphis Depay 🇳🇱 Most assists in European World Cup qualifying: Memphis Depay 🇳🇱 👉🦁👈 pic.twitter.com/qLChbqAo2F

Memphis Depay has scored 13 goals for the national team in 2021, a record for a Dutch player in the same calendar year between all competitions. [opta] pic.twitter.com/QIWxHgJzhr