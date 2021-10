Κεκλεισμένων των θυρών το Γεωργία - Ελλάδα λόγω της τραγωδίας στο Μπατούμι

Χωρίς θεατές θα γίνει το αποψινό ματς μεταξύ της Ελλάδας και της Γεωργίας στο Μπατούμι λόγω της κατάρρευσης πολυώροφου κτιρίου.

Χωρίς θεατές θα γίνει η αναμέτρηση της Ελλάδας με την Γεωργία στο Μπατούμι για τα προκριματικά του Μουντιάλ.

Η απόφαση πάρθηκε μετά το τραγικό δυστύχημα με την κατάρρευση πολυκατοικίας στην περιοχή που είχε ως αποτέλεσμα να σκοτωθούν τουλάχιστον 8 άνθρωποι σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό.

BREAKING: The match Between Georgia and Greece will be held behind closed doors.



This is due to the tragedy that occurred as a result of the collapse of a residential building in Batumi. At this point, 8 people were found dead.



Our condolences to the families who suffer. pic.twitter.com/olRubVhLEG