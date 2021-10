Ανδόρα – Αγγλία: Πρόλαβαν τα χειρότερα, κανονικά το ματς μετά τη φωτιά (vids)

Η UEFA γνωστοποίησε ότι δεν θα επηρεαστεί η διεξαγωγή της αναμέτρησης της Αγγλίας με την Ανδόρα παρά την μεγάλη φωτιά που ξέσπασε στο γήπεδο το απόγευμα της Παρασκευής.

Στο Estadi Nacional έτρεχαν και δεν έφταναν οι άνθρωποι του γηπέδου και της ομοσπονδίας της Ανδόρας μόλις ξεπετάχθηκαν φλόγες.

Οι πάγκοι, ένα μικρό κομμάτι του αγωνιστικού χώρου και μια πλατφόρμα για τα τηλεοπτικά συνεργεία υπέστησαν φθορές, όμως, η κατάσταση τέθηκε υπό έλεγχο αρκετά γρήγορα.

Αυτό έκανε την UEFA έπειτα και από επικοινωνία με την Ομοσπονδία της Ανδόρας, να κάνει γνωστό πως δεν υπάρχει κανένας φόβος για την αναμέτρηση με τους Άγγλους απόψε (21:45 CosmoteSport 2 HD).

