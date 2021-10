Προκριματικά Μουντιάλ: Φωτιά στο γήπεδο της Ανδόρας

Φωτιά στο εθνικό στάδιο της Ανδόρας, εκεί όπου το Σάββατο το βράδυ (9/10) το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα θα υποδεχθεί την Αγγλία.

Δραματικές σκηνές στο «Estadi Nacional» της Ανδόρας μόλις μία ημέρα πριν αναμετρηθεί το αντιπροσωπευτικό της συγκρότημα με την Αγγλία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Μια πλατφόρμα που θα χρησιμοποιούσαν για την τηλεοπτική κάλυψη του ματς πήρε φωτιά και αμέσως επεκτάθηκε σε αποδυτήρια και εξέδρες. Πυροσβεστικά οχήματα έσπευσαν κι έσβησαν τη φωτιά, χωρίς ακόμα να έχει γνωστοποιηθεί το μέγεθος των ζημιών.

BREAKING: A fire has broken out at the Estadi Nacional, where Andorra are set to play England in Saturday's World Cup qualifier. pic.twitter.com/RTG64JhfUl