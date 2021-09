Ο Φαν Ντάικ υπέγραψε στη φανέλα υπέροχης πιτσιρίκας που ντρεπόταν να τον κοιτάξει (vid)

Ένα γλυκύτατο κοριτσάκι από την Ολλανδία είχε τόσο άγχος που θα δει από κοντά το είδωλό της, Βίρτζιλ Φαν Ντάικ, που κρύφτηκε στην αγκαλιά του μπαμπά, όση ώρα ο στόπερ της Λίβερπουλ υπέγραφε τη φανέλα της.

Δεν είναι και το πιο χαλαρό πράγμα να συναντάς από κοντά το είδωλό σου. Πόσω μάλλον όταν μιλάμε για ένα μικρό παιδί, που «θεοποιεί» διπλά τους αγαπημένους του παίκτες. Πόσω μάλλον όταν το είδωλο εν προκειμένω είναι ο αρχηγός της εθνικής Ολλανδίας, Βίρτζιλ Φαν Ντάικ.

Μία πιτσιρίκα υποστηρικτής των Οράνιε, λοιπόν, τα... είδε όλα, όταν καταλάβε ότι βρίσκεται ενώπιον του 30χρονου αμυντικού. «Τρακ», ντροπή, αμηχανία, ένταση. Μαζί με τον μπαμπά και τον μεγάλο αδελφό της, είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν και να φωτογραφηθούν από κοντά με τον «VVD», στο περιθώριο του περασμένου ματς κόντρα στην Τουρκία, αλλά το κοριτσάκι της οικογένειας δεν μπόρεσε να το διαχειριστεί το ίδιο εύκολα. Έκρυψε το πρόσωπό της σφιχταγκαλιάζοντας τον πατέρα της κι άφησε τις υπόλοιπες κινήσεις για τον Φαν Ντάικ, ο οποίος υπέγραψε τη φανέλα της που έφερε φυσικά το όνομά του και έδωσε μια αγκαλιά στον αδερφό της. Αυτόγραφο που θα της μείνει αξέχαστο και θα της θυμίζει για πάντα τη συνάντησή τους που... δεν είδε ποτέ!

She was so nervous about meeting her favourite player, Virgil van Dijk, that she couldn't even turn around



(via @OnsOranje) pic.twitter.com/IAEGi0ZaKS