Ισλανδία - Γερμανία: Η απίθανη ευκαιρία του Βέρνερ σε κενή εστία (vid)

Η Γερμανία φιλοξενήθηκε το βράδυ της Τετάρτης (8/9) από την Ισλανδία για τα προκριματικά του Μουντιάλ 2022 και ο Τίμο Βέρνερ έχασε απίστευτη ευκαιρία στο Ρέικιαβικ. Ο 25χρονος φορ της Τσέλσι δεν μπορέσε να στείλει την μπάλα στα δίχτυα σε κενή εστία:

Werner is not serious ffs pic.twitter.com/rpNMrzZBmp