Ολλανδία - Τουρκία: Πρώτο χατ-τρικ για Ντεπάι, έπιασε Κρόιφ και Λένστρα (vids)

Ο Μέμφις Ντεπάι σκόραρε το πρώτο του χατ-τρικ με την εθνική Ολλανδίας, έφτασε τα 33 γκολ και έπιασε στην όγδοη θέση του πίνακα των σκόρερ τους Γιόχαν Κρόιφ και Άμπε Λένστρα.

Η Ολλανδία υποδέχτηκε το βράδυ της Τρίτης (7/9) την Τουρκία για τα προκριματικά του Μουντιάλ 2022 και ο Μέμφις Ντεπάι ήταν καταιγιστικός για τους Οράνιε.

Ο σταρ της Μπαρτσελόνα σκόραρε το δεύτερο, τρίτο και τέταρτο γκολ των Οράνιε. Αυτό ήταν το πρώτο του χατ-τρικ σε εθνικό επίπεδο Ανδρών.

Έφτασε τα 33 γκολ και έπιασε στην όγδοοη θέση των καλύτερων σκόρερ τον Γιόχαν Κρόιφ και τον Άμπε Λένστρα:

