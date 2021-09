Τζουντ Μπέλινγχαμ: Στη μεγάλη «σκηνή» διχως φόβο (pics & vid)

Ο 18χρονος Τζουντ Μπέλινγχαμ βρίσκει πρόσφορο έδαφος για να παίξει με ουσία και ο Σάουθγκεϊτ στην εθνική Αγγλίας - φυσικά μαζί και με την Ντόρτμουντ - δίνει το βήμα στον μικρό για ν' αποκτήσει αντοχή στο τοπ επίπεδο.

Ο νεαρός μεσοεπιθετικός μπορεί να κουβαλούσε στις πλάτες του τον τίτλο του πιο ακριβοπληρωμένου για την ηλικία του μετά τη μεταγραφή από την Μπέρμιγχαμ στην Ντόρτμουντ, μπορεί η πίεση και οι απαιτήσεις να γιγαντώθηκαν από το πρώτο δευτερόλεπτο της παρουσίας του στην πιο μεγάλη και λαμπερή ποδοσφαιρική σκηνή, όμως, προς το παρόν το χειρίζεται άψογα.

Ο Μπέλιγχαμ το απόγευμα της Κυριακής πήρε φανέλα βασικού από τον Γκάρεθ Σάουθγκεϊτ στο ματς της εθνικής ομάδας της Αγγλίας απέναντι στην Ανδόρρα και μπορεί το εμπόδιο του αντιπάλου να ήταν τέτοιο που δεν προκαλεί ανησυχία, όμως, ο νεαρός χαφ συνέχισε σε μια σταθερότατη γραμμή...

No player created more chances (3) or completed more take-ons (3) against Andorra than Jude Bellingham.



Enjoyed himself at Wembley. 🏟 pic.twitter.com/2z0lRFhJlX September 5, 2021

Αυτό το Euro δεν θα το ξεχάσει ποτέ

Από την πρεμιέρα κιόλας του τουρνουά που διεξήχθη το φετινό καλοκαίρι σε μεγάλες πόλεις της Ευρώπης με παρουσία κόσμου παρά τον κορονοϊό και με την εθνική ομάδα της Αγγλίας να φτάνει μέχρι και τον μεγάλο τελικό, ο Τζουντ Μπέλινγχαμ έγραψε ιστορία.

Ο μέσος της Ντόρτμουντ πήρε το «βάπτισμα του πυρός» στη διοργάνωση από τον Γκάρεθ Σάουθγκεϊτ αντικαθιστώντας στο 82ο λεπτό της νίκης (1-0) επί της Κροατίας, τον Χάρι Κέιν.

Έτσι λίγο πριν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του (γεννηθείς 29/6/2003) ο Μπέλιγχαμ έγινε ο νεαρότερος ποδοσφαιριστής που παίζει στα τελικά του Euro, αφήνοντας πλέον πίσω στη 2η θέση τον Ολλανδό Γιέτρο Γουίλιαμς, με τον νεαρό (18 ετών και 71 ημερών) τότε παίκτη της Άιντχοφεν να αγωνίζεται με τους «οράνιε» στην τελική φάση του Euro 2012.

Επίσης ο Μπέλιγχαμ έγινε ο νεαρότερος Άγγλος που εμφανίζεται σε οποιαδήποτε εκ των σημαντικών διεθνών διοργανώσεων είτε σε επίπεδο Μουντιάλ είτε σε επίπεδο Euro.

Ξεπέρασε το αντίστοιχο ρεκόρ του Μάικλ Όουεν, ο οποίος έκανε ντεμπούτο σε ματς ομίλου στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 1998 σε ηλικία 18 ετών και 182 ημερών απέναντι στην Τυνησία.

England’s future is safe in the hands (or feet) of Jude Bellingham 💫 pic.twitter.com/hLdrkqnDmM September 5, 2021

Τρεις συμμετοχές για «ζέσταμα» και τώρα καλύτερος

Στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα που κανονικά ήταν να διεξαχθεί το καλοκαίρι του 2020 και τελικά πήρε αναβολή κατά έναν χρόνο λόγω της πανδημίας που χτύπησε τον πλανήτη και έκανε την ανθρωπότητα να βιώσει πρωτόγνωρες καταστάσεις, ο Μπέλινγχαμ πραγματοποίησε μονάχα τρεις συμμετοχές. Πέρα από το ματς με την Κροατία, έπαιξε για ελάχιστα λεπτά στις αναμετρήσεις με τις Τσεχία και Ουκρανία.

Ήταν κάτι σαν... ζέσταμα για τον μικρό, που τώρα παραμένει στα πλάνα του Γκάρεθ Σάουθγκεϊτ και έκανε τις εμφανίσεις του και στα παιχνίδια της προκριματικής φάσης του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2022 στο Κατάρ.

Απέναντι στην Ανδόρρα, στο δεύτερο διαδοχικό 4-0 για τα «τρία λιοντάρια» μετά το επιβλητικό πέρασμα από την Βουδαπέστη κόντρα στους Ούγγρους, ο Τζουντ Μπέλινγχαμ πήρε φανέλα βασικού στον άξονα δίπλα στον Χέντερσον και τον Αλεξάντερ – Άρνολντ στην αρχή. Στο δεύτερο μέρος, ο ΤΑΑ οπισθοχώρησε και ο Ρις Τζέιμς ανέβηκε στη θέση του...

Ο 18χρονος μέσος της Ντόρτμουντ άφησε θετικότατες εντυπώσεις και ο κόσμος ενθουσιάστηκε όταν τον είδε να διατηρεί τον έλεγχο της μπάλας ακόμα κι όταν έπεσε στο χορτάρι και να καταφέρνει ν' αποσυμπιεστεί και να δώσει συνέχεια στην προσπάθειά του.

Jude Bellingham stop that 😲 pic.twitter.com/2YK4vCNUbT — ESPN FC (@ESPNFC) September 6, 2021

Jude Bellingham vs Andorra (Match Rank)



Defensive Duels Won | 7 (1st)

Chances Created | 3 (1st)

Pass Accuracy | 97% (1st)

Successful Dribbles | 3 (1st)



All in his first start at Wembley. 👏 pic.twitter.com/JaykUx2Amm — CLUB (@clubgame_app) September 6, 2021

Ο λόγος του αρχηγού

Ο Τζόρνταν Χέντερσον που βρέθηκε δίπλα του στο παιχνίδι κόντρα στην Ανδόρρα αλλά και τον ζει στις συγκεντρώσεις της εθνικής ομάδας της Αγγλίας, βλέπει πόσες προοπτικές έχει ο μικρός και πόσα πράγματα μπορεί να πετύχει αν συνεχίσει τη δουλειά και παραμείνει πειθαρχημένος.

«Είναι... χιλιόμετρα μπροστά σε σχέση με ό,τι ήμουν εγώ και όσα μπορούσα να κάνω όταν ήμουν 18 ετών. Φανερώνει τρομερή ωριμότητα παρά την ηλικία του. Εντός κι εκτός γηπέδου έχει εκπληκτικό χαρακτήρα. Θέλει πολύ να φτάσει στην κορυφή και φαίνεται αυτό όταν τον βλέπεις να δουλεύει. Προσπάθησα να τον βοηθήσω αλλά πραγματικά τον βλέπεις και αντιλαμβάνεσαι πως είναι παίκτης τοπ επιπέδου αφού βρίσκεται και στην Ντόρτμουντ.

Δεν θέλω να συνεχίσω να λέω πολλά καλά πράγματα γιατί πρέπει να παραμείνει προσγειωμένος και δίχως επιπλέον πίεση στους ώμους του. Είναι καλό παιδί, από καλή οικογένεια και αυτό έχει τεράστια σημασία για εκείνον. Θα πάει μπροστά...» είπε ο «Χέντο».