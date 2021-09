Ο Φαν Ντάικ εκνευρίστηκε με οπαδό που ήθελε selfie και τον έσπρωξε (vid)

Ο Βέρτζιλ Φαν Ντάικ μιλούσε στην κάμερα λίγο μετά το 1-1 της Ολλανδίας με την Νορβηγία και ο άκομψος τρόπος ενός οπαδού για να βγουν φωτογραφία προκάλεσε τον εκνευρισμό του παίκτη.

Ο Φαν Ντάικ επέστρεψε στην εθνική ομάδα της χώρας του μετά την συνειδητή απόφαση που πήρε ώστε ν' απουσιάσει από το Euro ώστε να μη βιαστεί μετά την ρήξη χιαστού και να επιστρέψει όσο πιο έτοιμος και δυνατός μπορούσε, όντας σίγουρος για το πόδι του.

Λίγο μετά το 1-1 με την Νορβηγία για τα προκριματικά του Μουντιάλ το βράδυ της Τετάρτης, ένας οπαδός πήγε να διακόψει άκομψα την συνέντευξη που έδινε ο VvD, με αποτέλεσμα εκείνος να τον... εκτοπίσει αμέσως!

Van Dijk refusing to take a selfie so he can finish a interview 😂 pic.twitter.com/phgPiZqYkE