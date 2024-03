ΓεροΓιοβάισα: Γαλανόλευκος... σίφουνας στη Νέα Φιλαδέλφεια

Η Ελλάδα αντιμετωπίζει το Καζακστάν στα ημιτελικά των Play Off του Nations League και ο ΓεροΓιοβάισα περιμένει να μάθει αν θα βγάλει εισιτήρια για Τιφλίδα ή Λουξεμβούργο.

Τα πράγματα είναι ξεκάθαρα. Η νίκη της Ελλάδας επί του Καζακστάν στον ημιτελικό των Play Off του Nations League είναι μονόδρομος. Είναι υποχρέωση. Τελεία, παύλα, παράγραφος. Το ρόστερ του Γκουστάβο Πογιέτ δεν... βλέπει τους Καζάκους, όμως αυτό πρέπει να το αποδείξει και στη Νέα Φιλαδέλφεια. Οι Έλληνες διεθνείς χρωστάνε την επιστροφή τους στο Euro, κυρίως στους εαυτούς τους, για όλη αυτή την εξέλιξη που έχουν κάνει υπό τις οδηγίες του Ουρουγουανού.

Θα είμαι κι εγώ ένας από τους 25.000+ θεατές που θα βρεθούν στο γήπεδο για να στηρίξουν την προσπάθεια αυτών των παιδιών. Το Καζακστάν είναι «σφιχτή» ομάδα, σοιβαρή, παίζει όσο μπορεί, όμως το ταβάνι της είναι χαμηλό. Το ζήτημα της Ελλάδας είναι να νικήσει το άγχος της. Την πίεση του φαβορί. Θα το καταφέρει; Είμαι αισιόδοξος. Η επιλογή μου για τη μεγάλη μάχη της Εθνικής είναι bet builder με άσο, Over 1.5 γκολ, Over 5.5 συνολικά κόρνερ και any time σκόρερ τον Φώτη Ιωαννίδη. Ένα ματς, τέσσερις επιλογές, απόδοση στο 3.00.

Πάμε και λίγο μπασκετάκι. Μισή ώρα πριν τη σέντρα στη Νέα Φιλαδέλφεια, στις 21:15, ο Ολυμπιακός θα υποδεχτεί τη Βιλερμπάν. Βλέπω να έρχεται αντίδραση της ομάδας του Γιώργου Μπαρτζώκα μετά την σχετικά... εύκολη ήττα από την Αναντολού Εφές και οι Γάλλοι είναι οι «άτυχοι» που θα πληρώσουν τα σπασμένα. Βλέπω ευρεία νίκη και θεωρώ πως θα βγουν οι Over 157.5 πόντοι, που πληρώνουν στο 1.95. Καλή επιλογή και οι Over 7.5 πόντοι του Μουσταφά Φαλ στο 1.70.