Το εισιτήριο για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα εξασφάλισαν την τελευταία αγωνιστική Ιταλία (0-0 με την Ουκρανία στο Λεβερκούζεν), Τσεχία (3-0 την Μολδαβία) και Σλοβενία (2-1 το Καζακστάν με γκολ νίκης του Μπέντζαμιν Βέρμπιτς).

Τα... χρειάστηκε η Ιταλία στο Λεβερκούζεν, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο, αλλά εν τέλει πήρε τον βαθμό που ήθελε κόντρα στην αξιόμαχη Ουκρανία (0-0) και θα ταξιδέψει στα γήπεδα της Γερμανίας για να προσπαθήσει να υπερασπιστεί το σκήπτρο της πρωταθλήτριας Ευρώπης.

Ανώτερη στο πρώτο μέρος η Σκουάντρα Ατζούρα, η οποία έχασε ευκαιρίες με Κιέζα, Ντι Λορέντσο και Φρατέζι, αποτυγχάνοντας να «κλειδώσει» την πρόκριση από νωρίς, αφήνοντας «ζωντανή» την ομάδα του Σεργκέι Ρεμπρόφ.

Στο δεύτερο ημίχρονο, οι Ουκρανοί τα έπαιξαν όλα για όλα, ο Ρεμπρόφ έφτασε να παίξει 4-2-4, ο Μιχάιλο Μούντρικ έχασε μια μεγάλη ευκαιρία και, πλέον, η Ουκρανία θα διεκδικήσει το EURO εισιτήριο μέσω των play-offs του Μαρτίου του 2024. Στις καθυστερήσεις, ο Μούντρικ έπεσε στην περιοχή σε μονομαχία με τον Μπράιαν Κριστάντε, αλλά ο Ισπανός διαιτητής Χεσούς Χιλ Μανθάνο δεν ασχολήθηκε και δεν κατέφυγε στο VAR, προκαλώντας τις δικαιολογημένες διαμαρτυρίες των Ουκρανών.

90+ for going to the Euro, ref did not go to watch VAR when the chance of penalty was 90%. What is this?



