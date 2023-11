Ο Γκουστάβο Πογιέτ είναι τιμωρημένος για τον αγώνα με τη Γαλλία, κάτι που ισχύει και για τον Μάνταλο και τον Κουρμπέλη και άρα θα έχουμε... λίφτινγκ στον αγώνα με τη Γαλλία.

Το φιλικό της Ελλάδας με τη Νέα Ζηλανδία δεν προσφέρεται για φοβερή και τρομερή κριτική - όπως παραδέχθηκε και ο ίδιος ο κόουτς Πογιέτ - έχοντας ένα πολύ καλό α' μέρος για την Εθνική και κυρίως με παίκτες όπως οι Κωνσταντέλιας και Τσιμίκας και ένα β' μέρος που μάλλον θα ήταν καλύτερα να το ξεχάσουμε. Σχετικά πάντως με τις προθέσεις του Πογιέτ - που έχοντας αποβληθεί με την Ολλανδία θα είναι απών από τον αγώνα με τη Γαλλία και τη θέση του θα καλύψει εκτός απροόπτου ο συνεργάτης του Ζεράρ Νους - υπήρξε μία ενδιαφέρουσα δοκιμή στο 2ο μέρος.

Εκεί όπου τέσταρε στο κέντρο μαζί τους Μπουχαλάκη και Γαλανόπουλο δείχνοντας μία ιδέα που έχει για το Ελλάδα - Γαλλία. Ότι μπορεί δηλαδή να δούμε ένα τέτοιο δίδυμο στο άξονα ή ένα 4-3-3 (με τη Νέα Ζηλανδία ήταν ο έτερος χαφ ο Μάνταλος άρα θα χρειαστεί άλλος μέσος). Από εκεί και πέρα από την 11άδα με τη Νέα Ζηλανδία μη διαθέσιμοι λόγω τιμωρίας θα είναι οι Κουρμπέλης και Μάνταλος (που έχουν συμπληρώσει κάρτες) ενώ οι Βλαχοδήμος, Μπάλντοκ, Μαυροπάνος, Χατζηδιάκος, Τσιμίκας, Μπακασέτας, Μασούρας και ίσως ο Γιακουμάκης είναι μέσα στα φαβορί για το αρχικό σχήμα.

Όσο για τον Κωνσταντέλια; Ο Πογιέτ ήταν πολύ ευχαριστημένος από την παρουσία του νεαρού μεσοεπιθετικού στο φιλικό αυτό και ας μην ήταν τόσο δυνατός ο αντίπαλος στο φιλικό με τη Ριζούπολη (η Νέα Ζηλανδία). Ο ίδιος ο ομοσπονδιακός τεχνικός έδειξε και στις τοποθετήσεις του το πόσο ικανοποιημένος ήταν βλέποντας το τι μπορεί να δώσει στην ομάδα ο παίκτης του ΠΑΟΚ.

@konstantelias_ 10’ his first goal with the national team #konstadelias #GRENZL pic.twitter.com/LIqpYWPAx6