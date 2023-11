Πρόβλημα στη Γαλλία με τον Καμαβινγκά, ο οποίος τραυματίστηκε στο γόνατο και αποχώρησε από την προπόνηση λίγες μέρες πριν από το ματς με την Εθνική μας.

Σε φουλ ρυθμούς βρίσκεται η προετοιμασία της Γαλλίας ενόψει του αγώνα κόντρα στην Εθνική μας στην «OPAP Arena» την ερχόμενη Τρίτη (21/11, 21:45) για την τελευταία αγωνιστική των προκριματικών ομίλων του Euro 2024.

Λίγες μόλις μέρες ωστόσο πριν από το ραντεβού στη Νέα Φιλαδέλφεια, ο Ντιντιέ Ντεσάν βρίσκεται σε αγωνία για τη διαθεσιμότητα ενός εκ των αστεριών του. Ο λόγος για τον Εντουαρντό Καμαβινγκά, ο οποίος σύμφωνα με την «L'Equipe» δεν κατάφερε να ολοκληρώσει την τελευταία προπόνηση!

Ο 21χρονος μέσος της Ρεάλ Μαδρίτης τραυματίστηκε στο γόνατο σε μια μονομαχία με τον Ουσμάν Ντεμπελέ και δεν κατάφερε να συνεχίσει, δίχως να έχει γίνει γνωστό ακόμα το μέγεθος του προβλήματος.

🚨 Camavinga has left training with a knee injury after making contact with Dembélé. @Tanziloic pic.twitter.com/evyl2AN9aq